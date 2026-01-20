Чи вплинули оборудки Міндіча в енергетиці на те, що люди зараз сидять без світла

Наприкінці 2025 року Україну сколихнув масштабний корупційний скандал навколо держпідприємства "Енергоатом". На сумнозвісних плівках Міндіча фігуранти справи обурюються тим, що потрібно витрачати багато коштів на будівництво укриттів для енергооб'єктів.

Чи вплинули схеми Міндіча на те, що ситуація в енергетиці зараз дуже складна, і багато українців сидять без світла. Це питання в ефірі "Радіо Свобода" журналістка Власта Лазур поставила нардепу Андрію Герусу, який є головою Комітету з питань енергетики, та ексміністру Світлані Гринчук.

Чи є зв'язок між оборудками Міндіча та відключеннями світла?

Андрій Герус заявив, що шукати зв'язок між корупцією в енергетиці та браком електроенергії – це спрощувати ситуацію. Якби вкрадені гроші пішли на будівлю укриттів, то усіх була б електроенергія – таке твердження, на думку нардепа, є хибним.

Тому що захистити нашу енергосистему від російських ударів повністю, або хоча б в більшій частині, неможливо. Проблем від нинішніх обстрілів уникнути практично не можна.

"Немає чарівної палички, щоб збудувати укриття над усім та ще й б таке, щоб витримувало усі ракети. Це занадто велике спрощення", – сказав політик.

Водночас він погодився, що відключень на якусь величину було б менше, якби усі працювали ефективно.

Зрештою, Герус визнав, що зв'язок між схемами Міндіча та проблемами зі світлом зараз є. Втім, він сумнівається, що можна було б викрадені гроші встигнути переправити в енергетику та збудувати щось, щоб не було значних відключень. Адже йдеться про велику кількість російських атак, дронів і ракет і велику кількість об'єктів, які потребують захисту.

Герус вважає, що у будь-якій країні світу були б такі ж проблеми.

Колишня міністр енергетики Світлана Гринчук відмовилася відповідати на запитання, чи є зв'язок між розкраданням в енергетиці та її складним станом сьогодні. Вона лише зауважила, що усі 9 енергоблоків, які експлуатує "Енергоатом", працюють на максимальну потужність.

Ексміністерка заявила, що влада підготувала енергетику до зими по максимуму, проте фізичний захист не може повністю спрацювати без ефективної ППО. За її словами, з вересня проводилися планові та аварійні ремонти, і генерація була достатньою для зими навіть при низьких температурах. Проте з кінця вересня, особливо в жовтні та листопаді, росіяни цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти балістичними ракетами та дронами. Гринчук наголосила, що для захисту об'єктів потрібна не лише фізична охорона та ремонтні заходи, а й ефективна ППО. Її необхідно посилювати, бо фізичний захист сам по собі не здатен відбити атаки балістикою, хоча деякі саркофаги витримували навіть прямі попадання.

Що відомо про справу Міндіча?