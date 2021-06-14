Пляжний комплекс став частиною великої рекреаційної зони живого кварталу, до складу якої входять: спортивний майданчик, який було створено в колаборації із глобальним спортивним брендом PUMA, зона для міні-футболу та баскетболу, затишна та комфортна bbq зона, галявина з гамаками, де можна почитати книжку та перепочити, зона для пляжного волейболу та яскравий і безпечний дитячий майданчик із гумовим покриттям.

Неймовірний простір пляжного комплексу складається із 2 басейнів із підігрівом: дорослого – розміром 25х12,5 метрів, який має довжину спортивного, але комфортно спроєктований під лаунж із зоною мілководдя та баром із виходом у басейн. Та дитячий басейн розміром 12,6х6 метрів із безпечними широкими сходинками та невеликою глибиною. Для зручності мешканців зону басейну оснащено 150 зручними шезлонгами, затишними бунгало, комфортними роздягальнями і камерами схову.

На урочистому відкритті на жителів чекала розважальна програма для всієї родини, водні розваги, йога біля басейну з анімаційною командою, краса казкових русалок, аква флешмоб, дитячий квест, смачні напої та частування від Ільмоліно.

KAN один з небагатьох столичних девелоперів, який протягом багатьох років стабільно реалізує проєкти в заявлених обсягах. Тільки за минулий рік більше ніж 1500 сімей стали щасливими володарями ключів в нових проєктах від забудовника.

KAN Development завжди виконує весь спектр взятих на себе зобов'язань – за якістю робіт, благоустрою, створення соціальної, спортивної та дозвільної інфраструктури. Тому інвестори комплексів замість довгого очікування вже на старті проєкту проводять час на території ЖК, граючи в футбол, теніс, катаючись на велосипеді або проводячи час в зоні BBQ. Досвід клієнтів KAN вже багато років показує, що можна своєчасно отримати ключі від квартири, швидко зробити ремонт (або вибрати квартиру з облаштуванням від девелопера) і заселитися, жити повноцінним життям сьогодні, не відкладаючи її на завтра. Мешканцям проєктів від KAN не потрібно чекати поки виростуть дерева або відкриється дитячий сад – все це вже є з перших черг будівництва.

Переїжджай до KAN! З нами літо буде яскравіше!