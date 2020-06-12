Говорити про відкриття ресторанів у приміщеннях у Києві поки рано. Ситуація з COVID-19 у столиці щодня стає гіршою, а випадки інфікування ростуть.

Це не дає Києву змоги перейти до етапу, за яким можна відкривати заклади громадського харчування та дозволяти перебування людей у таких приміщеннях. Про це під час свого традиційного брифінгу розповів очільників МОЗ Максим Степанов, пише 24 канал.

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Виходячи із сьогоднішньої епідеміологічної ситуації у Києві перехід в етап, де є відкриття ресторанів, – неможливий. Показник інцидентності, тобто кількість хворих за останні 7 днів, увесь час зростає і перевищує допустимі норми,

– зауважив міністр охорони здоров’я.

Він також пригадав: рішення на основі цих показників приймає регіональна комісія з ТЕБ та НС. У Києві вона поки не дозволяє переходити в етап послаблення карантину, який дає змогу відкривати ресторани у приміщеннях.

Тим часом у КМДА запевняють: ресторани та кафе у столиці будуть відкриті в перший же день, коли показники епідеміологічної ситуації у місті відповідатимуть постанові Кабміну.

"Місто, як і представники ресторанів та кафе, зацікавлене у відкритті цих закладів. Але ті показники, що вказують на кількість хворих у місті, не дають можливості ризикувати та передчасно відкривати заклади громадського харчування", – заявив під час онлайн-зустрічі з представниками Української бізнес-асоціації радник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

Зверніть увагу! Для того, щоб відкрити ресторани та кафе у місті з можливістю обслуговувати всередині, у столиці мають фіксувати не більше 50 випадків захворювання за день.

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