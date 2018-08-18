Відкриття магазину H&M в Києві: яскраві фото та відео

Довгоочікуване відкриття першого в Україні магазину брендового одягу H&M відбулось сьогодні, 18 серпня. Сотні українців відвідали бутик, що розташований в столичному торговельному центрі Lavina Mall.

В Києві о 12 годині відбулось урочисте відкриття магазину брендового одягу H&M. Напередодні заходу, 16 серпня, представники шведського мас-маркету влаштували розкішну вечірку за участю українських зірок.

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Згодом мережу заполонили перші фото з магазину H&M в Україні. На світлинах виднілись манекени в стильних вбраннях та розсортований одяг за кольором. Окрім цього, як і обіцяли представники бренду, українці мають змогу не тільки придбати вбрання H&M, але й посуд та речі для дому.

Дивіться відео з відкриття першого магазину H&M в Україні:

Перший бутик шведського виробника одягу привабив багатьох українців стильним дизайном та розкішним декором магазину. Для українських прихильників H&M підготував чимало сюрпризів: першій людині у черзі бренд подарував сертифікат на покупки сумою 10 000 гривень, другій – на 3 000 грн, третій — на 2 000 грн, наступні 1 000 людей отримали сертифікати на 200 грн.

Наразі вже з'явились перші щасливі покупці брендового одягу H&M. Люди заполонили мережу яскравими кадрами із шопінгу.

Допис, поширений Lavina Mall (@lavinamall.ua) 18 Сер 2018 р. о 2:58 PDT

Допис, поширений Maryna Arkush (@kyiv_permanent_tattoo_makeup) 18 Сер 2018 р. о 2:19 PDT

Допис, поширений Елизавета Ковальчук (@lizet_ezhyk) 18 Сер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений Maxim Moneta (@maxmoneta) 18 Сер 2018 р. о 3:01 PDT

Допис, поширений ᴅᴀʀɪɴᴀ ᴋᴏᴛᴏᴠᴀ (@dasha_kottova) 18 Сер 2018 р. о 1:17 PDT

Допис, поширений Анюточка (@medmegatko) 18 Сер 2018 р. о 3:02 PDT

Допис, поширений Lena Babitska /Лена Бабицкая/ (@li__lena) 17 Сер 2018 р. о 1:31 PDT

Допис, поширений Лілія Підгородецька (@lilya_007) 18 Сер 2018 р. о 12:28 PDT

Допис, поширений Aleksandra Borowicz (@aleksandra_boro) 18 Сер 2018 р. о 12:03 PDT

Окрім цього, бренд H&M вже анонсував, що цей бутик не буде останнім в Україні. Представники мас-маркету мають намір відкрити другий магазин в жовтні 2018 року. Крамниця з брендовим одягом буде розташовуватись в приміщенні торговельного центру Sky Mall. Також ведуться перемовини щодо відкриття бутиків H&M в інших мегаполісах України, зокрема, у Львові та Одесі.