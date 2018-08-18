Відкриття магазину H&M в Києві: яскраві фото та відео
Довгоочікуване відкриття першого в Україні магазину брендового одягу H&M відбулось сьогодні, 18 серпня. Сотні українців відвідали бутик, що розташований в столичному торговельному центрі Lavina Mall.
В Києві о 12 годині відбулось урочисте відкриття магазину брендового одягу H&M. Напередодні заходу, 16 серпня, представники шведського мас-маркету влаштували розкішну вечірку за участю українських зірок.
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Згодом мережу заполонили перші фото з магазину H&M в Україні. На світлинах виднілись манекени в стильних вбраннях та розсортований одяг за кольором. Окрім цього, як і обіцяли представники бренду, українці мають змогу не тільки придбати вбрання H&M, але й посуд та речі для дому.
Дивіться відео з відкриття першого магазину H&M в Україні:
Перший бутик шведського виробника одягу привабив багатьох українців стильним дизайном та розкішним декором магазину. Для українських прихильників H&M підготував чимало сюрпризів: першій людині у черзі бренд подарував сертифікат на покупки сумою 10 000 гривень, другій – на 3 000 грн, третій — на 2 000 грн, наступні 1 000 людей отримали сертифікати на 200 грн.
Наразі вже з'явились перші щасливі покупці брендового одягу H&M. Люди заполонили мережу яскравими кадрами із шопінгу.
Окрім цього, бренд H&M вже анонсував, що цей бутик не буде останнім в Україні. Представники мас-маркету мають намір відкрити другий магазин в жовтні 2018 року. Крамниця з брендовим одягом буде розташовуватись в приміщенні торговельного центру Sky Mall. Також ведуться перемовини щодо відкриття бутиків H&M в інших мегаполісах України, зокрема, у Львові та Одесі.