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      У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний міст: фото та відео

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      Відкриття мосту на Володимирській гірці у Києві - фото та відео пішохідно-велосипедного мосту
      У Києві відкрили пішохідно-велосипедний "міст Кличка" / Facebook-сторінка пішохідно-велосипедного мосту у Києві

      У Києві відбулося урочисте відкриття пішохідно-велосипедного мосту і першими по ньому поїхали діти на велосипедах. З'єднує міст два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

      Протяжність мосту становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили більше 400 мільйонів гривень.

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      На відкритті мосту були присутні міський голова Києва Віталій Кличко з братом Володимиром, а також сотні жителів столиці та гостей міста.

      Відкриття пішохідного мосту в Києві Віталій Володимир Кличко
      Віталій та Володимир Клички на відкритті пішохідно-велосипедного мосту в Києві//Фото: 24 канал

      Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,
      – сказав мер Києва та разом із братом продемонстрував міцність мосту, пострибавши на ньому.

      Клички міст Київ відкриття
      Брати Клички пострибали по новому скляному мосту в Києві//Фото: 24 канал

      Відкриття мосту в Києві
      Відкриття пішохідно-велосипедного мосту в Києві//Фото: 24 канал

      Велосипедно-пішохідний міст у Києві відкриття фото
      На відкриття мосту в Києві прийшли сотні людей//Фото: 24 канал

      Дивіться трансляцію з відкриття мосту:

      За словами мера Києва, міст має стати принадою для мешканців столиці та особливо для туристів, щоб вони могли гуляти Києвом та милуватися Дніпром, адже з цього мосту відкриватиметься гарний краєвид на річку. Цей міст також є Wi-Fi-зоною.

      Зауважимо, що київським активістам не дуже подобалася ідея побудувати міст, адже навколо – історикоохоронна територія, а поряд – Софія Київська. Крім того, Мінкульт з посиланням на рекомендації ЮНЕСКО, під чиєю охороною власне й перебуває Софія Київська, звертався до КМДА, щоб там припинили будівництво. У Міськдержадміністрації Києва відповіли, що Софія розташовується за 800 метрів і що, мовляв, їй нічого не може зашкодити.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Архітектура
      Джерело: 24 канал
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