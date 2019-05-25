У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний міст: фото та відео

У Києві відбулося урочисте відкриття пішохідно-велосипедного мосту і першими по ньому поїхали діти на велосипедах. З'єднує міст два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки міст є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".

Протяжність мосту становить 210 метрів, а висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили більше 400 мільйонів гривень.

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На відкритті мосту були присутні міський голова Києва Віталій Кличко з братом Володимиром, а також сотні жителів столиці та гостей міста.



Віталій та Володимир Клички на відкритті пішохідно-велосипедного мосту в Києві//Фото: 24 канал

Скло мосту втримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,

– сказав мер Києва та разом із братом продемонстрував міцність мосту, пострибавши на ньому.



Брати Клички пострибали по новому скляному мосту в Києві//Фото: 24 канал



Відкриття пішохідно-велосипедного мосту в Києві//Фото: 24 канал



На відкриття мосту в Києві прийшли сотні людей//Фото: 24 канал

Дивіться трансляцію з відкриття мосту:

За словами мера Києва, міст має стати принадою для мешканців столиці та особливо для туристів, щоб вони могли гуляти Києвом та милуватися Дніпром, адже з цього мосту відкриватиметься гарний краєвид на річку. Цей міст також є Wi-Fi-зоною.

Зауважимо, що київським активістам не дуже подобалася ідея побудувати міст, адже навколо – історикоохоронна територія, а поряд – Софія Київська. Крім того, Мінкульт з посиланням на рекомендації ЮНЕСКО, під чиєю охороною власне й перебуває Софія Київська, звертався до КМДА, щоб там припинили будівництво. У Міськдержадміністрації Києва відповіли, що Софія розташовується за 800 метрів і що, мовляв, їй нічого не може зашкодити.