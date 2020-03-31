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      Відкриття ринку землі: у "Голосі" назвали головні плюси нового закону

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      Депутати Верховної Ради вночі, 31 березня, за присутності президента Володимира Зеленського у залі засідань, таки проголосували за відкриття ринку землі. Однак законопроєкт після двох місяців голосувань вирішили переписати. Що змінилось – читайте далі.

      Насамперед важливим моментом є те, що закон набирає чинності лише з 1 липня 2021 року. Адже зараз в часи кризи, яку спричинила епідемія, запустити повноцінний ринок землі нереально. Потрібно дати час вщухнути епідемії, а економіці відновитись. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

      До слова Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти

      За його словами, за цей час вони мають навести порядок і в геокадастрі та у питанні власності, щоб не було так, що на ділянку претендують троє власників.

      "Окрім цього, підтримана ключова позиція фракції "Голос" – це поетапність. На першому етапі з 2021 до 2024 року землю зможуть купувати лише фізичні особи, тобто лише українці – не юридичні фірми та підприємства – і не більше, ніж 100 гектарів в одні руки", – пояснив Юрчишин.

      Державна земля наразі не продається. Вона залишається у власності держави, як ресурс, який нам критично необхідний для подолання кризи,
      – наголосив депутат. 

      Він зазначив, що іноземці зможуть купувати землю лише після введення всеукраїнського референдуму. Але попри це їм не можна буде купувати ділянку, яка розташована ближче ніж 50 кілометрів від кордону.

      "Також збережено спеціальний фонд, який буде давати дешеві кредити фермерам, щоб вони мали можливість купувати землі", – додав нардеп.

      Коментар Ярослава Юрчишина щодо ринку землі: відео

      Довідка. Введення ринку землі та ухвалення "антиколомойського" закону – це дві головні умови МВФ до України для отримання фінансування на приблизно 8 мільярдів доларів. 

      Земля
      Ринок землі: чи підтримують українці / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Ринок землі Партія Голос Ярослав Юрчишин
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