"Відьмина гора"

Звичайний таксист потрапляє в неймовірну пригоду.

Щоденно в усьому світі люди сідають у таксі, аби потрапити з одного місця в інше, і цим вже нікого не здивуєш. Втім, у новому фантастичному фільмі від студії "Walt Disney" звичне явище для таксиста та двох його незвичайних пасажирів перетворюється на неймовірну космічну пригоду.Одну з головних ролей у фільмі виконує Дуейн Джонсон. Цього разу він грає Джека Бруно - невдаху-таксиста с кримінальним минулим. Все його життя - суцільна темна смуга без жодної мети і бодай маленьких радостей. Та все змінюється, коли він підбирає двох підлітків (як виявляється пізніше - втікачів) - Сару та Сета. Чоловік розуміє, що його пасажири не звичайні діти, а прибульці з іншої планети і понад усе потребують допомоги. Аби врятувати їхню планету і Землю вони мають їхати до містичної Відьминої Гори. Та завдання виявляється складнішим, ніж здавалося спочатку, адже на хвості у трійці - безжальні вороги з урядової системи та інопланетний кіллер.Режисер фільму - Енді Фікмен. В ролях, окрім Джонсона, Чіч Марін, Карла Гуджино, Анна-Cофія Робб, Крістін Лейкин, Том Еверетт Скотт. В Україні фільм з'явиться 23 квітня.