Відмова Укрзалізниці від графікових перевезень в пік агросезону може зірвати експортні зобов'язання виробників та України в цілому.

Нагадаємо, з 18 вересня Укрзалізниця припиняє дію договору про перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних потягів. Причиною стало розслідування АМКУ за скаргою найбільших металургійних компаній. АМКУ визнав графікові перевезення такими, що створюють нерівні умови для власників вантажів. При звичайних перевезеннях відправник не може впливати на терміни доставки і обслуговується в порядку черги. Це провокувало дефіцит вагонів в розпал сезону, який припадає на 4 квартал. Минулого року УЗ запропонувала перевезення за фіксованим графіком. Нова послуга принесла компанії додатково близько 207 мільйонів ​​гривень прибутку й істотно прискорила відправку вантажів.

Рух за розкладом маршрутних потягів відповідає концепції "точної залізничної дороги" (Precision Scheduled Railroading), яку впроваджують залізниці світу, зокрема США і Канади. За підсумками жовтня-грудня 2019 року, в Україні частка графікових перевезень в загальному обсязі транспортування зерна склала 37%. При цьому частка маршрутизації зернових в країнах-конкурентах досягає 70%. У порівнянні з розвиненими країнами рівень маршрутизації в Україні дуже низький. Через це виробники програють конкуренцію на глобальному ринку в швидкості і вартості перевезень. У цьому контексті відмова від графікових перевезень – алогічне і антинаукове рішення.

Минулого маркетингового року графікові перевезення підвищили прогнозованість використання рухомого складу, скоротили дефіцит вагонів і в цілому позитивно позначилися на пропускній здатності залізниці. Зараз же АМКУ поставив під загрозу перевезення і змушує виробників в розпал сезону в екстреному порядку диверсифікувати логістику.

Розслідування АМКУ і вимушене рішення Укрзалізниці може привести до зриву експортних поставок України, що негативно позначиться на всій економіці. АПК – ключовий відправник вантажів залізницею. Частка аграрного експорту в усіх валютних надходженнях в країну складає 40%. Минулого року Україна посіла друге місце у світі з експорту зернових у світі ($ 9,6 млрд). Подальше зростання стримується обмеженнями в надійному, швидкому і точному транспортуванні продукції до морських портів.