Відмова Cadbury

Cadbury не перейде під контроль Kraft Foods за 16,7 млрд. дол.

Британський виробник шоколаду Cadbury не готовий перейти під контроль американського концерну Kraft Foods за 16 млрд. 700 млн. дол. За словами представників Kraft Foods, угода могла би допомогти Cadbury зберегти робочі місця і врятувати завод в Брістолі від закриття.Зі свого боку, представники британської компанії, акції якої після появи інформації про пропозицію Kraft Foods подорожчали на 36%, заявили, що вартість угоди сильно занижена. Вони також зазначили, що Cadbury - "сильний бренд, представлений майже у всьому світі" і тому має працювати окремо. Незважаючи на відмову Cadbury, в американському концерні заявили, що їх пропозиція залишається в силі. Як повідомляє ВВС, якщо сторони все-таки укладуть угоду, то це дозволить американському виробнику щороку економити до 625 млн. дол. Британська компанія взамін отримає більший доступ на ринок і нові технології.