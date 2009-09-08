19:49
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Відмова Cadbury

      189

      Cadbury не перейде під контроль Kraft Foods за 16,7 млрд. дол.

      Британський виробник шоколаду Cadbury не готовий перейти під контроль американського концерну Kraft Foods за 16 млрд. 700 млн. дол. За словами представників Kraft Foods, угода могла би допомогти Cadbury зберегти робочі місця і врятувати завод в Брістолі від закриття.Зі свого боку, представники британської компанії, акції якої після появи інформації про пропозицію Kraft Foods подорожчали на 36%, заявили, що вартість угоди сильно занижена. Вони також зазначили, що Cadbury - "сильний бренд, представлений майже у всьому світі" і тому має працювати окремо. Незважаючи на відмову Cadbury, в американському концерні заявили, що їх пропозиція залишається в силі. Як повідомляє ВВС, якщо сторони все-таки укладуть угоду, то це дозволить американському виробнику щороку економити до 625 млн. дол. Британська компанія взамін отримає більший доступ на ринок і нові технології.
      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні
      14833
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 8 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      сьогодні , 19:02 Коаліція у Верховній Раді розпалася: що далі?
      Анастасія Кримова 286
      Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      сьогодні , 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
      Олександр Бевза 1215
      Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      сьогодні , 18:02 Хто і як формує коаліцію в парламенті: інфографіка
      Ірина Поліщук 6199
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сьогодні , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 847
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 2035
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук