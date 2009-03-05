НАТО повертається до старої співпраці з Кремлем.

Міністри закордонних справ країн-членів альянсу на зустрічі у Брюсселі вирішили відновити стосунки з Росією на найвищому рівні. Учасники зустрічі ухвалили рішення про відновлення роботи ради Росія-НАТО, призупиненої невдовзі після серпневого конфлікту на Кавказі. Забути старі негаразди і розпочати відносини з Москвою з чистого аркуша першим міністрів закликав чільник організації Яап де Хооп Схеффер.Яап де Хооп Схеффер (генеральний секретар НАТО): “Не зважаючи на серйозні розбіжності, які залишаються у поглядах НАТО та Росії, зокрема, що стосується Грузії, ми все ж усвідомлюємо, що у нас є очевидні спільні інтереси. Це по-перше Афганістан, а також боротьба з тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.”Ці заяви генсека не стали великою несподіванкою. Адже ще до початку засідання у ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі ключові політичні гравці висловилися за відновлення стосунків НАТО з Москвою. Так, зокрема, Франція, Німеччина, Іспанія та Норвегія напередодні консультацій нібито назвали санкції проти Росії контрпродуктивними.Вже у четвер про необхідність "нового старту" у відносинах між військовим блоком та Білокам’яною заявила американський держсекретар Хілларі Клінтон, для якої зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі стала дебютною. Поняття "новий старт", судячи з заяв пані Клінтон, схоже, все ж не передбачає відмови від перспективи розширення альянсу на схід. Чільниця зовнішньополітичного відомства США наголосила на потребі продовжувати зближення НАТО з Україною та Грузією, проти чого так категорично виступає Росія.