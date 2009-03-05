20:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Відновлення стосунків

Фінансові ринки 18:50, 5 березня 2009 176

НАТО повертається до старої співпраці з Кремлем.

Міністри закордонних справ країн-членів альянсу на зустрічі у Брюсселі вирішили відновити стосунки з Росією на найвищому рівні. Учасники зустрічі ухвалили рішення про відновлення роботи ради Росія-НАТО, призупиненої невдовзі після серпневого конфлікту на Кавказі. Забути старі негаразди і розпочати відносини з Москвою з чистого аркуша першим міністрів закликав чільник організації Яап де Хооп Схеффер.Яап де Хооп Схеффер (генеральний секретар НАТО): “Не зважаючи на серйозні розбіжності, які залишаються у поглядах НАТО та Росії, зокрема, що стосується Грузії, ми все ж усвідомлюємо, що у нас є очевидні спільні інтереси. Це по-перше Афганістан, а також боротьба з тероризмом та розповсюдженням зброї масового знищення.”Ці заяви генсека не стали великою несподіванкою. Адже ще до початку засідання у ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі ключові політичні гравці висловилися за відновлення стосунків НАТО з Москвою. Так, зокрема, Франція, Німеччина, Іспанія та Норвегія напередодні консультацій нібито назвали санкції проти Росії контрпродуктивними.Вже у четвер про необхідність "нового старту" у відносинах між військовим блоком та Білокам’яною заявила американський держсекретар Хілларі Клінтон, для якої зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі стала дебютною. Поняття "новий старт", судячи з заяв пані Клінтон, схоже, все ж не передбачає відмови від перспективи розширення альянсу на схід. Чільниця зовнішньополітичного відомства США наголосила на потребі продовжувати зближення НАТО з Україною та Грузією, проти чого так категорично виступає Росія. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 114
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
283
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
554
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
342
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 622
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук