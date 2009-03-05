Здоровий глузд нарешті взяв гору - російське МЗС вітає рішення НАТО відновити стосунки з Росією.

Прес-служба зовнішньополітичного відомства Федерації назвала повернення у відносинах Альянсу з Москвою на старі позиції кроком у правильному напрямку.Про відновлення стосунків Росія-НАТО на найвищому рівні за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу у Брюсселі оголосив чільник організації Яап де Хооп Схеффер. Щоправда, конкретної дати відновлення переговорів генсек не назвав, зазначивши лише, що це станеться невдовзі після квітневого саміту НАТО, який спільно прийматимуть Франція та Німеччина.Яап де Хооп Схеффер (генеральний секретар НАТО): "Міністри ухвалили рішення офіційно відновити засідання ради Росія-НАТО, в тому числі й на рівні міністрів, якомога швидше після саміту у Страсбурзі та Келі".Раніше про необхідність "нового старту" у відносинах між військовим блоком та Білокам’яною заявила американський держсекретар Хілларі Клінтон, для якої зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі стала дебютною.Поняття "новий старт", судячи з заяв пані Клінтон, схоже, все ж не передбачає відмови від перспективи розширення альянсу на схід. Чільниця зовнішньополітичного відомства США наголосила на потребі продовжувати зближення НАТО з Україною та Грузією, проти чого так категорично виступає Росія.