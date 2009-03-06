НАТО без Росії змогло витримати заледве півроку.

Після гострих дискусій на засіданні глав МЗС країн-членів Альянсу у Брюсселі учасники зустрічі вирішили таки відновити стосунки Росія-НАТО, заморожені у відповідь на російську агресію проти Грузії у серпні минулого року. За словами генсека організації, Росія - важливий гравець, ігнорувати якого не можна. Така позиція керівництва НАТО, звісно, на руку Москві, яка відтак може вважати це своєрідною дипломатичною перемогою. Офіційний представник Росії в Альянсі назвав прийняте у Брюсселі рішення цілком позитивним.Дмітрій Рогозін (посол Росії в НАТО): "Рішення має позитивний характер для співпраці. Ми відзначаємо вкрай складний шлях, яким НАТО ішло для виправлення тої позиції, яку воно зайняло у серпні минулого року, коли була сформульована відома думка, що стала популярним слоганом "No business as usual" по відношенню до Росії. Тепер цей слоган кинутий урну для сміття."Кроком у правильному напрямку, ба більше - перемогою здорового глузду, назвали повернення НАТО до нормальних стосунків з Москвою у російському МЗС. Грузія ж, яка фактично й стала тим каменем спотикання у стосунках альянсу з Росією, на рішення НАТО реагує стримано.Грігол Вашадзе (глава МЗС Грузії): "Обговорювати стосунки НАТО з Росією - це не наша справа. Що нас цікавить, так це те - яка грузинська доля в дискусіях. І повірте мені, Грузія займає левову частку у дискусіях щодо наших проблем."Конкретної дати відновлення стосунків Росія-НАТО на найвищому рівні у Брюсселі ніхто не повідомив. За словами чільника організації це може статися невдовзі після ювілейного саміту НАТО, який на початку квітня спільно прийматимуть Франція та Німеччина.