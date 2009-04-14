Відновлення відносин

США планують послабити санкції проти Куби.

За повідомленням ВВС, президент США Барак Обама збирається скасувати обмеження на розмір грошових переказів на Кубу. Також чільник Білого Дому виступив з ініціативою зняти обмеження для поїздок на острів Свободи американських громадян, які мають кубинське коріння. Щоправда наразі достовірно невідомо, чи ця ініціатива повністю скасує заборони, чи значною мірою їх послабить. Відповідно до чинного законодавства США, з 2004 року громадяни Сполучених Штатів кубинського походження мають право відвідати острів не більш ніж три рази на рік. Своєю чергою сума грошових переказів на Кубу обмежена до 300 доларів США щоквартально. Аналітики зазначають, що подібні ініціативи нової адміністрації Білого Дому свідчать про відновлення зв’язків між США та Кубою, які протягом останніх десятиліть перебували у стані жорсткої конфронтації.