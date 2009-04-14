17:39
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Фінансові ринки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відновлення відносин

Фінансові ринки 08:58, 14 квітня 2009 211

США планують послабити санкції проти Куби.

За повідомленням ВВС, президент США Барак Обама збирається скасувати обмеження на розмір грошових переказів на Кубу. Також чільник Білого Дому виступив з ініціативою зняти обмеження для поїздок на острів Свободи американських громадян, які мають кубинське коріння. Щоправда наразі достовірно невідомо, чи ця ініціатива повністю скасує заборони, чи значною мірою їх послабить. Відповідно до чинного законодавства США, з 2004 року громадяни Сполучених Штатів кубинського походження мають право відвідати острів не більш ніж три рази на рік. Своєю чергою сума грошових переказів на Кубу обмежена до 300 доларів США щоквартально. Аналітики зазначають, що подібні ініціативи нової адміністрації Білого Дому свідчать про відновлення зв’язків між США та Кубою, які протягом останніх десятиліть перебували у стані жорсткої конфронтації.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 337
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17198
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1481
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 625
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2215
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук