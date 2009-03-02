Відновлення віз

Росія та Грузія за посередництва Швейцарії відновлюють видачу віз.

Грузинська сторона відновить видачу віз російським громадянам без обмежень. Російська ж зробить аналогічні кроки, але "не в повному обсязі". 4 березня представники Росії та Швейцарії у Москві, а також Швейцарії та Грузії у Тбілісі, обміняються дипломатичними нотами.З цього моменту Швейцарія, яка після конфлікту на Кавказі зголосилася виконувати роль дипломатичного посередники між країнами, офіційно приступає до виконання своїх обов'язків. На будівлі колишнього російського посольства в Грузії відтепер висітиме табличка з написом "секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії в Тбілісі".Російські візи громадянам Грузії на першому етапі видаватимуть на підставі приватних запрошень від членів сім'ї та близьких родичів у Росії. Робочі та туристичні візи грузинам видавати наразі не будуть. Грузинська ж сторона відновлює видачу віз для росіян "без будь-яких обмежень". Росія та Грузія розірвали дипломатичні контакти невдовзі після серпневої війни на Кавказі, збереглися хіба що зв'язки на рівні консульств.