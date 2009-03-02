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Відновлення віз

Фінансові ринки 23:40, 2 березня 2009 190

Росія та Грузія за посередництва Швейцарії відновлюють видачу віз.

Грузинська сторона відновить видачу віз російським громадянам без обмежень. Російська ж зробить аналогічні кроки, але "не в повному обсязі". 4 березня представники Росії та Швейцарії у Москві, а також Швейцарії та Грузії у Тбілісі, обміняються дипломатичними нотами.З цього моменту Швейцарія, яка після конфлікту на Кавказі зголосилася виконувати роль дипломатичного посередники між країнами, офіційно приступає до виконання своїх обов'язків. На будівлі колишнього російського посольства в Грузії відтепер висітиме табличка з написом "секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії в Тбілісі".Російські візи громадянам Грузії на першому етапі видаватимуть на підставі приватних запрошень від членів сім'ї та близьких родичів у Росії. Робочі та туристичні візи грузинам видавати наразі не будуть. Грузинська ж сторона відновлює видачу віз для росіян "без будь-яких обмежень". Росія та Грузія розірвали дипломатичні контакти невдовзі після серпневої війни на Кавказі, збереглися хіба що зв'язки на рівні консульств. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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