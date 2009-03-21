Відновлення зв'язку

Влада КНДР відновила зв’язок з Південною Кореєю.

Пхеньян відновив "гарячу лінію" з представниками військового командування південного сусіда. Про це повідомили офіційні представники в Сеулі. "Гаряча лінія" використовується для встановлення прямих контактів між Північчю та Півднем півострова за умов напружених ситуацій, а також для координації переміщення людей та вантажів через Демілітаризовану зону.Розрив комунікацій здійснили за ініціативи КНДР на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів. Навчання, які відбувались з 9 до 20 березня значно посилили напругу на Корейському півострові. Зокрема, Пхеньян розцінював їх як підготовку до вторгнення. Окрім того КНДР відкрила кордон для переходу південнокорейських робітників, які працюють у спільному індустріальному комплексі в прикордонному місті Кесон.