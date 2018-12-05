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      Відоме знеболююче може бути смертельно небезпечним: дослідження

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      Шкода "деклофенаку"
      Шкода "деклофенаку" / wz.lviv.ua

      Дослідники з Данії встановили тісний зв’язок між застосуванням препарату "Диклофенак" і розвитком патологій судин і серця, які різко підвищують ризик смерті.

      Про це повідомляє British Medical Journal.

      Читайте також: Вчені назвали ліки, які провокують інсульт та серцевий напад

      Вчені змогли пересвідчитися, що прийом диклофенаку збільшує ймовірність виникнення смертельних захворювань на 50%. Науковці проаналізувавши медичні дані про здоров’я 6,3 мільйонів осіб віком від 46 до 49 років.

      Виявилося, що люди, які приймали "диклофенак", мали істотно вищу ймовірність розвитку аритмії, ішемічного інсульту, серцевої недостатності та інфаркту. Вчені порівнювали стан пацієнтів, що вживали саме "диклофенак, з показниками роботи організму людей, які вживали інші знеболюючі (ібупрофен або парацетамол). Виявилося, що люди, які вживали "дикофенак" страждали від серцевих захворювань набагато частіше.


      "Диклофенак" може викликати серцеві захворювання

      Окремо автори роботи відзначили, ознаки небезпечних ускладнень від використання диклофенаку проявляються вже у місячний період його вживання. 

      Зазначимо, що "дикофенак" призначають при гострому ревматизмі; ревматоїдному артриту; анкілозуючий спондилоартрит; артрози; первинна дисменорея; аднексит; запальні захворювання, які супроводжуються больовим синдромом.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Ліки
      Джерело: 24 Канал
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