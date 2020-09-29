Проєкт "Мільйони добрих справ" національної мережі торговельних центрів "Епіцентр" завершився. У Києві відбувся четвертий фінал проєкту, на якому було визначено п’ятірку останніх переможців

Тепер відомі імена всіх 20 українських підприємців, які отримали в якості грантів від компанії "Епіцентр К" майже 10 млн гривень.

Як проходив четвертий фінал дивіться на каналі Епіцентр у YouTube

"В Україні є надзвичайно велика кількість людей, які хочуть і можуть розвивати нашу державу завдяки реалізації своїх ідей, – переконаний Володимир Гончаров, заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр К", член експертного журі. – Люди живуть цим, люди вкладають в це і люди бажають розвиватись".

З майже 3 тисяч заявок було обрано 40, які потрапили в півфінал. Переможців визначало експертне журі на основі відеопрезентацій півфіналістів та захисту бізнес-проєктів. Кожен із 20 переможців отримав грант у розмірі до 500 тис. гривень на розвиток власної справи. Отож, переможцями останнього четвертого етапу проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру стали:

Іларіон Єськов з м. Кам’янське (Дніпропетровська область), який варить швейцарський сир Грюєр та мріє про власну професійну сироварню. Такий сир привезла з однієї з мандрівок дружина Іларіона. Він настільки сподобався подружжю, що ідея його виготовлення переросла у справу життя. "Дякую компанії "Епіцентр К", яка повірила в мене! Завдяки цьому вже зовсім скоро українці зможуть поласувати нашим натуральним сиром, який буде нічим не гірший за відомий швейцарський", — впевнений Іларіон.



Іларіон Єськов

Навіть старовинне ремесло може бути сучасним, переконаний переможець проєкту "Мільйони добрих справ" від Епіцентру коваль Павло Білоус. Уже понад 10 років Павло володіє майстернею художньої ковки в Сумах. Тут за старовинними методами разом із двома помічниками він виготовляє ковані вироби під замовлення.



Павло Білоус

"Ми хочемо зберегти українські традиції, але водночас осучаснити нашу продукцію. Ми станемо кузнею № 1 у Сумській області і зможемо продавати свою продукцію в Епіцентрі", — запевняє коваль, який отримав 500 тис. грн у якості гранту.

"Смачні пельмені моєї тітоньки мають скуштувати всі", — подумала рік тому Діана Богузь з Вінниці та започаткувала крафтове виробництво напівфабрикатів "Пельмеша". За грант у розмірі 497 тис. грн від Епіцентру Діана планує відкрити повноцінний цех із виробництва напівфабрикатів та значно збільшити виробничі потужності.



Діана Богузь

Кримська татарка Лєране Козакевич з м. Ірпінь, втікаючи від російської окупації, змушена покинути батьківщину та переїхати на Київщину. Бажання зберегти рідні традиції та культуру привели колишню журналістку у сферу харчування. Підприємниця дізналася про корисні властивості мікрогріна, який стали активно використовувати в кулінарії. "У майбутньому я хочу працювати у форматі франшизи та надати можливість українцям відкривати власну справу та створювати робочі місця", — говорить Лєране.



Лєране Козакевич

Багато хто каже, що творчість та бізнес — речі несумісні. Але digital-скульптор Катерина Орлова з Харкова вирішила розвінчати цей міф. Вигравши грант у майже півмільйона гривень, вона зможе відкрити повноцінну майстерню та купити сучасне обладнання, яке дозволить їй виготовляти скульптури не лише з гіпсу, але й із мармурової крихти за інших матеріалів.



Катерина Орлова

Приз глядацьких симпатій та кошти на власну справу у розмірі грантової заявки (500 тис. грн) отримав учасник четвертого фіналу проєкту "Мільйони добрих справ" Андрій Печериця, який зібрав понад 6 тис. лайків під своїм відео на YouTube. Підприємець з Полтави презентував свою ідею екологічних велокав'ярень, які працювали б від сонячних батарей.