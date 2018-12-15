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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Відомий стоматолог назвав основні причини втрати зубів

      1991 Читать новость на русском
      Чому випадають зуби
      Чому випадають зуби / today.com

      Провідний стоматолог Ярослав Заблоцький зазначає, що в Україні немає культури профілактики хвороб, і не лише стоматологічних.

      Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю для Здоров’я 24.

      Читайте також: Що робити, коли дитина скреготить зубами уві сні

      Ярослав Заблоцький назвав три основні причини втрати зубів.

      1. Дірки в зубах, карієс

      Щоб вберегтися від цього необхідно двічі на день чистити зуби, а краще 3 – після їжі.

       
      Стоматолог Ярослав Заблоцький
      Якщо хтось із українців скаже, що не має грошей на зубну пасту – нехай просто чистять зуби щіткою з водою. Але зуби після їжі треба чистити. Зубні щітки, зубні йоршики для бічних зубів, паста, зубні нитки для передніх зубів (якщо не залазить йоршик)”.

      2. Парадонтит

      Це запалення ясен, в народі більше відоме як пародонтоз. Це спадкова інфекція, що у старшому віці приводить до втрати здорових зубів. І пародонтит – це не хвороба зуба. При запаленнях ясен та кровотечі, зуби у людини псуються, кістка тане. Парадонтит не зникає після втрати зубів.

      За різними даними від 60 до 70% українців мають пародонтит. Людина відмовляється від чищення зубів, вважаючи, що у неї добра генетика. А в 50 років – пародонтит.

      3. Прикус, співвідношення зубів

      Стоматолог зазначає, що при неправильно розташованих зубах у людини виникають проблеми. До прикладу, через 8 зуб мудрості, який може тиснути на інші зуби, викривляти їх.

      Чому випадають зуби
      Чому випадають зуби

      Через занадто сильний прикус або тертя зуби можуть випадати. Британські колеги назвали це "хворобою бізнесмена", коли після кризи 2008 року, коли люди переживали за гроші. Причиною цього є стрес. Уві сні ви переживаєте, мозок дає команду, м'язи стискаються з силою, стискаються зуби – і ви про це не знаєте. Але коли ми бачимо таку проблему – можемо запобігти.

      Тому, тримаючи під контролем всього три ці причини, люди можуть зберегти здоров'я зубів.

      Повну версію інтерв’ю зі стоматологом Ярославом Заблоцьким читайте тут.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Статті Лікування Стоматологія Інфекція Гігієна
      Джерело: Здоров’я 24
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