Відомо в яку суму обійдеться ремонт траси Київ – Одеса

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний трест", що входить до холдингу "Белавтодор" (Білорусь) виграло тендер служби автомобільних доріг у Київській області на ремонт ділянки автодороги державного значення М-05 "Київ – Одеса", запропонувавши ремонт дороги за 695 мільйонів гривень.

Про це йдеться на порталі державних закупівель ProZorro.

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Компанія СМТ №8 виграла торги, запропонувавши найнижчу ціну в 694,999 мільйони гривень.

Предметом закупівлі є послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-05 "Київ – Одеса". Торги відбулися 22 серпня, очікувана вартість у торгах становила 840,189 мільйонів гривень.

В участі у торгах було відмовлено компанії "Дорожнє будівництво "Альтком" (Маріуполь, Донецька область), а також компанії ТОВ" Ростдорстрой"(Одеса).

У торгах також брали участь ТОВ "Автомагістраль-Південь" (Одеса, запропонувало ціну в 695 мільйонів гривень), Техно-Буд-Центр (Тернопіль, запропонувало ціну в 777,075 мільйонів гривень), а також ТОВ "ПБС" (Тернопіль, запропонувало ціну в 777,175 мільйонів гривень).

"Белавтодор" був створений у липні 2013 року. Він об'єднує підприємства дорожньо-будівельної галузі та управляється Державним комітетом майна Білорусі.