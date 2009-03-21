Відповідь Обамі

В Тегерані не бачать жодних змін в американській політиці по відношенню до Ісламської республіки.

Вищий духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї відреагував на звернення президента США Барака Обами до іранського народу. Виступаючи в священному місті Мешхеді перед десятками тисяч іранців, Хаменеї відзначив, що за деклараціями Вашингтона про зміну курсу не має жодних практичних кроків.Напередодні, президент Барак Обама звернувся до іранців з поздоровленнями з нагоди іранського нового року та свята Навруз. Глава Білого Дому запропонував здійснити “нові починання” в дипломатичних відносинах і покласти край недовірі та ворожнечі між двома державами.Обама пообіцяв, що Тегеран займе своє “законне місце” у світі, якщо відмовитися від терору і буде прагнути миру. В Секретаріаті Президента Ірану сприйняли відеозверення прихильно, одна зажадали конкретних кроків щодо “виправлення помилок минулого”.