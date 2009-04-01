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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відправлення миротворців

18:21, 1 квітня 2009 341

На миротворчу місію не літаком, а потягом.

Вперше за 10-літню історію миротворчої місії України, наші вояки вирушають до Косово не традиційним авіатранспортом, а залізницею. Заміна транспортного засобу не пов’язана з кризою - переконують військові - кажуть, таким чином відпрацьовують комбінований метод відправлення миротворців.Олександр Островський (заступник Командувача ВМС ЗС України): “Відправка потягом пов’язана з тим, що війська повинні відпрацьовувати переміщення військ на території держави комбінованим способом і вони це повинні вміти, залізничним, автомобільним і повітряним”.182 українських вояки виконуватимуть миротворчу місію в складі спільного з поляками батальйону “УкрПолбат”. У Косово українці служитимуть півроку. За цей час їм платитимуть від 600 до 1000 доларів США на місяць. Це більше, ніж минулого року, проте менше, ніж у колег з інших країн. Щоправда, військові не скаржаться, кажуть таких грошей в українській армії все одно не заробиш.Валерій Богун (військовослужбовець): “По зрівнянню з іншими країнами це мало, і для України це є небагато, але думаю, що хватить”.Валерій Бойко (заступник командира батальйону): “Я вважаю, що грошове утримання більше, ніж грошове утримання, яке офіцер чи військовослужбовець Збройних Сил отримує на території України. Як кажуть, все що Бог дає, все на краще”.Друга група українських миротворців відправиться в Косово 9 квітня. Серед основних завдань українського миротворчого контингенту - патрулювання та безпека пересування місцевих жителів. Також вони нестимуть службу на блокпостах, супроводжуватимуть колони автомобілів з людьми та вантажем, охоронятимуть важливі спецоб’єкти.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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