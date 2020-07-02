Верховна Рада України вже цього тижня може відправити у відставку голову Національного банку Якова Смолія. Втім на Заході вбачають ризики від цього кроку. Зокрема британський економіст Тімоті Еш заявив про загрозу макроекономічній стабільності.

Макростабільність України зараз під загрозою, заявив Тімоті Еш у коментарі Ukraine Business News.

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Тепер будуть величезні знаки питання про майбутнє програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. МВФ захоче побачити гідну заміну Якову Смолію,

– переконаний експерт.

Він пояснив, що небезпека для України полягає в тому, що інвесторам будуть продавати облігації, які можуть відразу ж значно знизитися в ціні через ці новин.

"Через це деякі інвестори можуть просто розвернутися й піти ще до врегулювання цього питання", – резюмував Тімоті Еш.

Відставка Якова Смолія: коротко