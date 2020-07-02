Відставка Смолія: британський економіст назвав ризики для України
Верховна Рада України вже цього тижня може відправити у відставку голову Національного банку Якова Смолія. Втім на Заході вбачають ризики від цього кроку. Зокрема британський економіст Тімоті Еш заявив про загрозу макроекономічній стабільності.
Макростабільність України зараз під загрозою, заявив Тімоті Еш у коментарі Ukraine Business News.
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Тепер будуть величезні знаки питання про майбутнє програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. МВФ захоче побачити гідну заміну Якову Смолію,
– переконаний експерт.
Він пояснив, що небезпека для України полягає в тому, що інвесторам будуть продавати облігації, які можуть відразу ж значно знизитися в ціні через ці новин.
"Через це деякі інвестори можуть просто розвернутися й піти ще до врегулювання цього питання", – резюмував Тімоті Еш.
Відставка Якова Смолія: коротко
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною цього рішення він назвав політичний тиск.
- Тепер постанову про відставку Смолія має підтримати Верховна Рада України. Президент Володимир Зеленський проєкт постанови вже зареєстрував.
- Голова профільного комітету Данило Гетманцев певен, що голосів буде достатньо. Мовляв, опозиція часто критикувала Смолія, тож і підтримає його відставку. 2 липня це питання розгляне профільний комітет.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій і працівники банківського сектору виступили на підтримку Якова Смолія.