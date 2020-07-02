Загроз для співпраці України з Міжнародним валютним фондом та для курсу гривні після відставки голови Нацбанку Якова Смолія немає.

Таку думку висловив голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал.

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За словами політика, вже почали "розганяти зраду" навколо того, що завтра у нас буде курс по 30, 40, 50 гривень за долар. Однак насправді особливих загроз ані для меморандуму з Міжнародним валютним фондом, ані для курсу гривні, – немає.

Я переконаний, що ринки сприймуть цю новину, цю подію спокійно, бо ніхто не відмовляється від того курсу на макроекономічну фінансову стабільність, який веде Національний банк,

– пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що меморандум з МВФ підписують 4 посадові особи від імені тих органів, які вони очолюють. Це означає, що якщо посадова особа змінюється, то зобов'язання наслідуються наступником.

Водночас депутат передбачає, що МВФ "не буде радіти" рішенню Смолія про відставку.

"Але я хочу підкреслити, що це є рішення голови Національного банку, на яке ми повинні адекватно відреагувати. Ми не маємо можливості не відреагувати на це рішення і повинні прийняти відповідні заходи на його виконання", – підсумував Данило Гетманцев.

Важливо! Після заяви Якова Смолія про відставку з поста голови Національного банку України гривня буквально обвалилася на міжбанку.



Вартість долара на міжбанку станом на ранок 2 липня зупинилася в межах 27,18 – 27,20 гривні. Це на понад 30 копійок вище, ніж попереднього банківського дня.

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