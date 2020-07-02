Чи вплине відставка Смолія на курс гривні та співпрацю з МВФ: пояснення Гетманцева
Загроз для співпраці України з Міжнародним валютним фондом та для курсу гривні після відставки голови Нацбанку Якова Смолія немає.
Таку думку висловив голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу У МВФ відреагували на відставку голови НБУ Смолія
За словами політика, вже почали "розганяти зраду" навколо того, що завтра у нас буде курс по 30, 40, 50 гривень за долар. Однак насправді особливих загроз ані для меморандуму з Міжнародним валютним фондом, ані для курсу гривні, – немає.
Я переконаний, що ринки сприймуть цю новину, цю подію спокійно, бо ніхто не відмовляється від того курсу на макроекономічну фінансову стабільність, який веде Національний банк,
– пояснив Гетманцев.
Він нагадав, що меморандум з МВФ підписують 4 посадові особи від імені тих органів, які вони очолюють. Це означає, що якщо посадова особа змінюється, то зобов'язання наслідуються наступником.
Водночас депутат передбачає, що МВФ "не буде радіти" рішенню Смолія про відставку.
"Але я хочу підкреслити, що це є рішення голови Національного банку, на яке ми повинні адекватно відреагувати. Ми не маємо можливості не відреагувати на це рішення і повинні прийняти відповідні заходи на його виконання", – підсумував Данило Гетманцев.
Відставка голови НБУ Якова Смолія: що відомо
- Глава НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск.
- Володимир Зеленський уже погодив відставку, тепер рішення за Верховною Радою.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- У МВФ відзначив суттєві досягнення у забезпеченні цінової стабільності в Україні під керівництвом Якова Смолія.
- Після відставки обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця Смолія – Катерина Рожкова.
- Серед головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, Володимира Лавренчука та Тимофія Милованова.