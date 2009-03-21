Відставка Прем’єра

Прем’єр-міністр Угорщини йде у відставку. Ференц Дюрчань заявив, що йде з поста глави уряду, оскільки угорці не підтримують дій його Кабінету Міністрів у період фінансової кризи.

Ференц Дюрчань очолює уряд з 2004 року. Виступаючи на конгресі Соціалістичної партії, яку він очолює, Дюрчань заявив, що вважає себе перешкодою для здійснення майбутніх реформ у боротьбі з кризою.На думку прем’єр-міністра, зараз необхідно створити новий, коаліційний уряд. Ференц Дюрчань офіційно повідомить парламент про свою відставку у понеділок. Зазначимо, Угорщина сильно постраждала від світової фінансової кризи. Будапешт взяв у МВФ позику у 25 млрд. доларів для підтримання своєї економіки. Мешканці країни невдоволені діями влади. 15 березня в угорській столиці відбулася антиурядова акція протесту, яка переросла у сутички з поліцією та погроми.