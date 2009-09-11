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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Відставка президента

      Фінансові ринки 249

      Воронін склав повноваження президента Молдови.

      Володимир Воронін, який займав пост глави держави впродовж 8 років, заявив, що передає управління країною новій владі з важким серцем. За словами політика, він не вірить, що об’єднана опозиція зможе успішно керувати країною. До слова, Комуністична партія, яку очолює Воронін, програла вибори і перейшла в опозицію.Саме після цього Володимир Воронін вирішив подати у відставку і перейти на роботу у парламент. Згідно з Конституцією Молдови, якщо посада президента стає вакантною, то обов'язки глави держави виконує спікер. Головою парламенту, нагадаємо, обрали лідера Ліберальної партії Міхая Гімпу.
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      Новини за 11 вересня 2009
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