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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відставка уряду

Фінансові ринки 18:27, 26 березня 2009 284

Головуюча в ЄС Чехія залишилася без уряду.

Прем'єр-міністр країни Мірек Тополанек подав президенту офіційне прохання про відставку. Вацлав Клаус прийняв відставку глави уряду. Тополанек виконуватиме обов'язки прем'єра до призначення нового голови кабінету. Згідно з чеськими законами, у ситуації що склалася глава держави може, або доручити формування нового уряду іншому кандидату, або призначити у країні дочасні парламентські вибори.Урядова криза у Чехії, нагадаємо, загострилася у вівторок, коли парламент виніс вотум недовіри Міреку Тополанеку та очолюваному ним кабінету міністрів. Підставою для такого кроку стало невдоволення депутатів антикризовим курсом чинного уряду. Ситуація в країні, яка нині головує в Європейському Союзі, дещо занепокоїла посадовців у Брюсселі. Сам же Тополанек заспокоїв - відставка його уряду не вплине на ефективність чеського головування в об’єднаній Європі. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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