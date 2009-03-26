Відставка уряду

Головуюча в ЄС Чехія залишилася без уряду.

Прем'єр-міністр країни Мірек Тополанек подав президенту офіційне прохання про відставку. Вацлав Клаус прийняв відставку глави уряду. Тополанек виконуватиме обов'язки прем'єра до призначення нового голови кабінету. Згідно з чеськими законами, у ситуації що склалася глава держави може, або доручити формування нового уряду іншому кандидату, або призначити у країні дочасні парламентські вибори.Урядова криза у Чехії, нагадаємо, загострилася у вівторок, коли парламент виніс вотум недовіри Міреку Тополанеку та очолюваному ним кабінету міністрів. Підставою для такого кроку стало невдоволення депутатів антикризовим курсом чинного уряду. Ситуація в країні, яка нині головує в Європейському Союзі, дещо занепокоїла посадовців у Брюсселі. Сам же Тополанек заспокоїв - відставка його уряду не вплине на ефективність чеського головування в об’єднаній Європі.