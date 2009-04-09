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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відтік уповільнився

14:08, 9 квітня 2009 176

У березні українці вилучили з банківських рахунків лише 4 мільярди 800 мільйонів гривень.

Або у 2,5 рази менше, ніж у лютому. Звітує Національний банк. Найбільше скоротився відтік гривневих вкладів - депозитів у національній валюті вилучили лише трохи більше відсотка. Тоді як доларові рахунки схудли на 3,1%. Головна причина уповільнення відтоку депозитів - стабілізація курсу національної валюти, внаслідок якої вилучення вкладів і подальша конвертація гривень у долари втратила сенс. До того ж, дався взнаки мораторій на виконання вимог кредиторів, який НБУ запровадив в усіх банках, у яких працюють тимчасові адміністрації. А таких фінустанов - 11, і на них припадає більше ніж 10% вкладів населення. Хоча деякі банки вже фіксують збільшення депозитів, експерти відзначають, що говорити про стабілізацію у секторі ще зарано. Мовляв, населення і бізнес понесуть гроші до фінустанов, тільки якщо гривня і надалі залишатиметься стабільною, а влада розпочне рятувати проблемні банків.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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