Відтік уповільнився

У березні українці вилучили з депозитних банківських рахунків лише 4 мільярди 800 млн. гривень.

Або у 2,5 рази менше, ніж у лютому. Звітує Національний банк. Найбільше скоротився відтік гривневих вкладів - депозитів у національній валюті вилучили лише трохи більше відсотка. Тоді як доларові рахунки схудли на 3,1%.Головна причина уповільнення відтоку депозитів - стабілізація курсу національної валюти, внаслідок якої вилучення вкладів і подальша конвертація гривень у долари втратила сенс. До того ж, дався взнаки мораторій на виконання вимог кредиторів, який НБУ запровадив в усіх банках, у яких працюють тимчасові адміністрації. А таких фінустанов - 11, і на них припадає більше ніж 10% вкладів населення.Хоча деякі банки вже фіксують збільшення депозитів, експерти відзначають, що говорити про стабілізацію у секторі ще зарано. Мовляв, населення і бізнес понесуть гроші до фінустанов, тільки якщо гривня і надалі залишатиметься стабільною, а влада розпочне рятувати проблемні банків.