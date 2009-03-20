Відтворена корона

Копію корони Данила Галицького виставляють у Софії Київській.

До Софії Київської привезли корону князя Данила Галицького. Як виглядала справжня корона Данила, яку він у XIII столітті прийняв від Папи Римського, - історики достеменно не знають. Корона зникла у XIV столітті , коли польський король Казимир захопив і пограбував Львів. Відтоді корони Данила Галицького ніхто не бачив. Тому представлена копія - це свого роду узагальнення різних зображень і описів. Реконструкція важить близько 3 кілограмів - це золото та дорогоцінні камені. Кожен з них, кажуть автори, має своє символічне значення .Ігор Жук (Великий Магістр Ордену Данила Галицького): “Якщо на наших теренах цим займалися шамани, колдуни, десь займалися жреці вивченням камінь, вони не знаючи і не спілкуючись дійшли до одного висновку, що такий камінь, як гранат є каменем воїна, рубін - влади”.Історики та ентузіасти уже багато років шукають корону Данила Галицького - наразі безуспішно. Тим часом ініціатори реконструкції вважають - копія корони для сучасників повинна стати символом України як європейської держави. Федір Ведмідь (історик): “Копія має символічне значення як коронування - це є уособлення української державності XIII століття, могутності українців та їхнього правителя, європейськості, що є дуже важливо для реанімації історичної пам'яті і підняття національної самосвідомості сучасних українців”.Постійним місцем експозиції копії корони є Золочівський замок на Львівщині.