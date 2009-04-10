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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відвели загрозу

Фінансові ринки 15:00, 10 квітня 2009 244

Поліція попередила теракти, масштабніші за вибухи в метро у 2005 р.

Британські правоохоронці попередили теракт, який за кількістю жертв міг затьмарити вибухи в лондонському метро в 2005 році, коли загинули 52 людини. Минулої середи, нагадаємо, поліція заарештувала 12 підозрюваних у тероризмі.Як виявилося, смертники з британського підрозділу “Аль-Каїди” планували вчинити на Пасху серію терактів, зокрема в торгових центрах Манчестера. Прем’єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що “терористична загроза була дуже високою”, і що заарештовані, найімовірніше, пов’язані з пакистанськими терористами.Браун наголосив, що збирається обговорити цю тему з президентом Пакистану Асіфом Зардарі. За даними Скотленд-Ярду, серед затриманих 11 пакистанців, які прибули до Великобританії за студентськими візами, та 1 британець. Імена заарештованих не розголошують. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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