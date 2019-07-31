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      Ціни встановлюють покупці! Унікальна акція до 9-річчя онлайн-платформи Kasta

      35 Читать новость на русском
      Ціни встановлюють покупці! Унікальна акція до 9-річчя онлайн-платформи Kasta

      31 липня та 1 серпня інтернет-гіпермаркет влаштовує грандіозний літній розпродаж HappyKastaDay на честь святкування своєї 9-ї річниці.

      Улюблені бренди, безкоштовна доставка від 999 гривень, нові ринкові методики і акції-сюрпризи у літньому розпродажі HappyKastaDay. Все буде цікаво і вигідно, причому в цьому випадку азарт зіграє на руку покупцям. Адже недарма Kasta завжди дотримується своєї головної місії кожен раз дивувати клієнтів інноваціями, роблячи онлайн-шопінг швидше і комфортніше.

      Суть можна виразити такими словами: сам собі "налайкай" знижку і признач свою ціну за товар. Тобто, протягом цих двох днів на певні товари, які представлені в магазині, буде діяти ціна, яку оберуть самі покупці. І чим активніше вони будуть, тим більше буде падати вартість.

      Механізм дуже простий і зрозумілий. Серед товарів, які в акції, необхідно вибрати те, що вам потрібно і лайкнути, натиснувши спеціальну кнопку. Так ви допомагаєте собі та іншим накопичити знижки, адже два лайка відразу стають гривнею дисконту. І тепер вся справа в тому, наскільки будуть азартні і активні клієнти Kasta.

      Кількість товарів, що бере участь в акції обмежена, тому зволікати не варто, відразу користуйтеся такою знижкою, додаючи товар у "Вибране" і дивіться, як ціна в режимі реального часу знижується прямо у вас на очах.

      І це тільки частина сюрпризів, які приготувала Kasta разом з партнерами до свого 9-го дня народження. Ще, наприклад, кожне 9-е замовлення серед сплачених онлайн за допомогою банківської карти Visa, автоматично отримує знижку в 9%. А дев'ять щасливчиків, обрані серед тих, хто використовував для оплати карту Visa, отримують 99% знижки на своє замовлення! Ця сума у ​​вигляді бонусів повернеться на особистий рахунок. А якщо ваше замовлення понад 999 гривень, то безкоштовна доставка вам гарантована. Так що не обмежуйте себе в покупках, святкуємо наше 9-річчя разом!

      До того ж, для учасників програми лояльності KastaBlack пропонується доступ до акцій на 19 хвилин швидше, ніж для інших покупців. А користувачі мобільного додатка Kasta можуть це зробити на 9 хвилин раніше, ніж звичайні, що заходять через основний сайт.

      Наш день народження принесе вигоду тим, хто ще не став власником місячної або річної передплати на KastaBlack потрібно тільки оплатити її картою Visa і отримати 50% знижки. Це відмінний спосіб мінімізувати надалі свої витрати і абсолютно безкоштовно отримувати свої замовлення кур'єром до дверей квартири або в одне з 105 діючих по всій Україні відділень KastaPost, де у вас є можливість безкоштовно приміряти і розглянути замовлену річ, а в разі, якщо вона не підійде, повернути її і отримати протягом 3-4 хвилин свої гроші назад на банківську картку.

      Але і на цьому сюрпризи не закінчуються. У святкові дні для всіх клієнтів з попередньо оформленим замовленням буде можливість отримати промокод на 30 гривень, яким можна скористатися при наступних покупках. А Facebook-сторінка Kasta стане місцем проведення розіграшів модних гаджетів, смартфонів і наборів електроніки, а також пакетів крутих вражень.

      Новий рік свого життя команда Kasta зустрічає з упевненістю, що він буде особливим, завдяки вдосконаленій бізнес-моделі, використанню інноваційних продуктів і появі нових категорій, серед яких електроніка і побутова техніка. А її теперішні і майбутні клієнти з мільйонів товарів, представлених на онлайн-платформі, завжди зможуть вибрати для себе найкраще, переконатися у відмінній ціні, уважно розглянути або приміряти отриманий товар у відділеннях KastaPost.

      Відзначайте наше свято з нами, отримайте задоволення від покупки, адже ми зі свого боку вже подбали про знижки, вам залишилося тільки ще більше збільшити їх!

      blog_ava
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      Теги: Новини України Мода
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