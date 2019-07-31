Ціни встановлюють покупці! Унікальна акція до 9-річчя онлайн-платформи Kasta

31 липня та 1 серпня інтернет-гіпермаркет влаштовує грандіозний літній розпродаж HappyKastaDay на честь святкування своєї 9-ї річниці.

Улюблені бренди, безкоштовна доставка від 999 гривень, нові ринкові методики і акції-сюрпризи у літньому розпродажі HappyKastaDay. Все буде цікаво і вигідно, причому в цьому випадку азарт зіграє на руку покупцям. Адже недарма Kasta завжди дотримується своєї головної місії – кожен раз дивувати клієнтів інноваціями, роблячи онлайн-шопінг швидше і комфортніше.

Суть можна виразити такими словами: сам собі "налайкай" знижку і признач свою ціну за товар. Тобто, протягом цих двох днів на певні товари, які представлені в магазині, буде діяти ціна, яку оберуть самі покупці. І чим активніше вони будуть, тим більше буде падати вартість.

Механізм дуже простий і зрозумілий. Серед товарів, які в акції, необхідно вибрати те, що вам потрібно і лайкнути, натиснувши спеціальну кнопку. Так ви допомагаєте собі та іншим накопичити знижки, адже два лайка відразу стають гривнею дисконту. І тепер вся справа в тому, наскільки будуть азартні і активні клієнти Kasta.

Кількість товарів, що бере участь в акції обмежена, тому зволікати не варто, відразу користуйтеся такою знижкою, додаючи товар у "Вибране" і дивіться, як ціна в режимі реального часу знижується прямо у вас на очах.

І це тільки частина сюрпризів, які приготувала Kasta разом з партнерами до свого 9-го дня народження. Ще, наприклад, кожне 9-е замовлення серед сплачених онлайн за допомогою банківської карти Visa, автоматично отримує знижку в 9%. А дев'ять щасливчиків, обрані серед тих, хто використовував для оплати карту Visa, отримують 99% знижки на своє замовлення! Ця сума у ​​вигляді бонусів повернеться на особистий рахунок. А якщо ваше замовлення понад 999 гривень, то безкоштовна доставка вам гарантована. Так що не обмежуйте себе в покупках, святкуємо наше 9-річчя разом!

До того ж, для учасників програми лояльності KastaBlack пропонується доступ до акцій на 19 хвилин швидше, ніж для інших покупців. А користувачі мобільного додатка Kasta можуть це зробити на 9 хвилин раніше, ніж звичайні, що заходять через основний сайт.

Наш день народження принесе вигоду тим, хто ще не став власником місячної або річної передплати на KastaBlack – потрібно тільки оплатити її картою Visa і отримати 50% знижки. Це відмінний спосіб мінімізувати надалі свої витрати і абсолютно безкоштовно отримувати свої замовлення кур'єром до дверей квартири або в одне з 105 діючих по всій Україні відділень KastaPost, де у вас є можливість безкоштовно приміряти і розглянути замовлену річ, а в разі, якщо вона не підійде, повернути її і отримати протягом 3-4 хвилин свої гроші назад на банківську картку.

Але і на цьому сюрпризи не закінчуються. У святкові дні для всіх клієнтів з попередньо оформленим замовленням буде можливість отримати промокод на 30 гривень, яким можна скористатися при наступних покупках. А Facebook-сторінка Kasta стане місцем проведення розіграшів модних гаджетів, смартфонів і наборів електроніки, а також пакетів крутих вражень.

Новий рік свого життя команда Kasta зустрічає з упевненістю, що він буде особливим, завдяки вдосконаленій бізнес-моделі, використанню інноваційних продуктів і появі нових категорій, серед яких електроніка і побутова техніка. А її теперішні і майбутні клієнти з мільйонів товарів, представлених на онлайн-платформі, завжди зможуть вибрати для себе найкраще, переконатися у відмінній ціні, уважно розглянути або приміряти отриманий товар у відділеннях KastaPost.

Відзначайте наше свято з нами, отримайте задоволення від покупки, адже ми зі свого боку вже подбали про знижки, вам залишилося тільки ще більше збільшити їх!