Кіно - вигідний бізнес, запевняють в Американській асоціації кіновиробників.

Посилаються аналітики передусім на рекордні касові збори за минулий рік: понад 28 мільярдів доларів. Здебільшого таким шаленим сумам, щоправда, Голлівуд завдячує саме європейському глядачеві. Саме тут виручка з кінозалів виросла на 7%, сягнувши понад 18 мільярдів.Рекордні касові збори, зазначають фахівці, частково пов`язані з подорожчанням квитків. Наприклад, у США та Канаді середня ціна одного походу в кіно на людину виросла на 4%, а кількість проданих квитків залишилася сталою. Крім цього, 2008-го було випущено на екрани на 11 стрічок більше, ніж попереднього року.Найуспішнішим фільмом 2008-го став "Темний лицар", який у світовому прокаті зібрав понад мільярд "зелених". Друге та третє місця посіли "Залізна людина" і "Індіана Джонс та королівство кришталевого черепа", які зібрали по 300 мільйонів.Наступного року фахівці прогнозують небувалий злет кіноіндустрії. Так, у компанії Screen Digest, що займається дослідженнями кіноринку, вважають, що під час світової економічної кризи люди віддають перевагу саме походам у кіно, нехтуючи дорожчими видами розваг. Проте фахівці фірми наголошують, що тільки якісне кіно здатне виправдати такі сміливі прогнози.