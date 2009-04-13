Вихід з кризи

Китай демонструє перші ознаки виходу з фінансово-економічної кризи.

Як заявив прем'єр-міністр КНР Вен Цзябао, заходи уряду дали свої результати - у першому кварталі економіка продемонструвала позитивні тенденції. Однак, які саме - буде відомо наступного тижня.Нагадаємо, Китай вже втілив план підтримки економіки обсягом 585 млрд. доларів. Однак, Вен Цзябао запевнив, що витратить навіть більше, якщо це буде необхідно. Головною проблемою для китайської економіки залишається падіння попиту на закордонних ринках, що призводить до скорочення експорту. Як наслідок, знижується активність підприємств, зменшуються їхні доходи і виникають проблеми з працевлаштуванням.Та незважаючи на поточні проблеми, експерти прогнозують, що китайський ВВП цьогоріч має зрости на 5% - на противагу більшості розвинених країн світу, економіка яких падає. Цікаво, що заява китайського прем'єра пролунала кілька днів після того, як президент США Барак Обама сказав, що побачив проблиски надії в американській економіці.