Вихід з кризи

У І кв. 2009 р. банк Goldman Sachs знову став прибутковим.

Гарні новини від Goldman Sachs різко підвищили вартість акцій найбільших банків світу. Американський банк Goldman Sachs, який сильно постраждав від кризи, в Iкварталі поточного року знову став прибутковим. За 3 місяці він заробив 1 млрд. 810 млн. дол. Для порівняння, у IV кварталі минулого року його чисті збитки перевищили 2 млрд. дол.Як повідомляє ВВС, такі дані від фінансового гіганта відновили надію інвесторів щодо початку кінця кризи. Найвідчутнішим зростання було у Старому світі - акції британського банку Lloyds подорожчали на 8%, Barclays - на більш ніж 12, а Royal Bank of Scotland - майже на 7%. У Франції BNP Paribas, Societe Generale та Credit Agricole додали також по 7%. В Німеччині акції Deutsche Bank зросли на 5, а Commerzbank - аж на 11 з половиною %.Також напередодні стало відомо, що Goldman Sachs веде переговори з фінансовими регуляторами про погашення заборгованості у 10 млрд. дол. Для цього банк має намір залучити 5 млрд. шляхом розміщення акцій. Якщо Goldman Sachs вдасться виплатити державний борг, він стане першою америкнаською фінустановою, яка не залежатиме від коштів платників податків.