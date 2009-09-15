Вихід з рецесії

Економіка Єврозони вийде з рецесії до кінця цього року.

В поточному кварталі ВВП регіону вперше з початку кризи зросте на 0,2%. В останні 3 місяці року зростання складе 0,1%. Уряди європейських країн не даремно витратили мільярди євро, аби витягнути економіку з найгіршого спаду за останні 6 десятиліть. Йдеться в заяві Європейської Комісії.При цьому, за підсумками усього 2009 року, економіка Єврозони скоротиться на 4%. Зазначає Bloomberg із посиланням на уточнений прогноз Європейського статистичного агентства. Однак, вже у 2010 європейська економіка відновиться і зросте на 0,2%. Нагадаємо, в стан рецесії більшість країн ЄС увійшли ще наприкінці 2008 року, їхній ВВП знижувався 3 квартали поспіль.