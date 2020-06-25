Часи, коли наша збірна займала перші місця на світових чемпіонатах, розтанули, як серпанок. Сучасники чи то не хочуть добре грати, чи то не можуть. Кумири наших дітей аж ніяк не українські футболісти, а хлопці зі складу інших країн.

Але ситуацію можна докорінно змінити! Головне – зібрати підростаючих футболістів разом і забезпечити їх усім необхідним.

Поверніть в моду спорт

Як не сумно, але сьогодні стадіони спорожніли. Часи, коли жителі районів, заводи і просто любителі влаштовували міні чемпіонати, канули в лету. Сучасній молоді набагато цікавіше проводити час в гаджетах, ніж вийти з друзями у двір поганяти м'яч. Напевно, саме в цьому проблема нашої нації: ми не готові боротися за свою країну.

У даній ситуації, левова частка залежить від батьків. Адже згадайте своє дитинство: нам прищеплювали любов до спорту, і кожна перемога команди сприймалася як власна.

Як виростити хорошого футболіста

Повернути Україну на гребінь слави можемо тільки ми самі. В першу чергу, необхідно навчити своїх дітей любити спорт. Стати хорошим прикладом для сина і його соратником:

• відвідуйте матчі, які проводяться в вашому місті;

• ганяйте разом м'яч у дворі, а забитий гол, нехай навіть в імпровізовані ворота, обов'язково заохочуйте;

• обов'язково купіть футбольний м'яч і разом вчіться різним трюкам.

Завдяки такому проведенню часу ви зможете стати ближчими з дитиною і прищепити любов до футболу.

Доступність в пару кліків

Багато батьків помилково вважають, що заняття в секції фінансово непід'ємно, це так, якщо закуповувати спорядження в спеціалізованих брендових спортивних магазинах. А ось якщо пересікти простори китайських торгових майданчиків, таких як "Таобао" і "Тмолл", можна за копійки купити все необхідне майбутньому футболісту. Тут ви знайдете все:

• спортивну форму;

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