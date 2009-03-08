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"Вікі, Крістіна, Барселона"

Фільм дня 14:41, 8 березня 2009 406

Дві американки потрапляють у вир захопливих романтичних пригод.

Це екстремально-еротично. Люди будуть приголомшені і навіть шоковані", - написала про фільм "Вікі Крістіна Барселона" газета New York Post. Це історія двох американських дівчат, які вирушають до Іспанії. Вікі, на відміну від Крістіни, не шукає романтичних пригод, адже вона уже заручена з коханим хлопцем. Та пригоди знаходять їх самі - дівчата опиняються у центрі заплутаній історії з іспанським художником та його колишньою дружиною. Зйомки відбувалися безпосередньо у Барселоні, а міська влада та уряд Каталонії вклав у фільм понад як півтора мільйони євро. Втім місцеве населення було вельми цим незадоволене, адже те, що політики розглядали як інвестиції, платники податків назвали обурливим марнотратством. Втім чутки про розкуті сцени між головними героїнями Пенелопи Крус та Скарлет Йохансон заінтригували каталонців. Режисер фільму Вуді Ален. Окрім голлівудських красуні у фільмі також знялися Хавьер Бардем, Ребека Холл, Кевін Данн, Керрі Престон. В Україні фільм "Вікі, Крістіна, Барселона" з 5 березня.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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