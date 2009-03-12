Виключення з індексу

Лондонську фондову біржу виключають з індексу FTSE 100, в розрахунку якого вона бере участь.

За повідомленням FTSE Group, спільної компанії Financial Times та LSE, з 23 березня Лондонську біржу та ще кілька британських компаній виключать з біржового індексу через значне падіння капіталізації. З кінця 2007 року, коли біржового оператора включили до FTSE 100, його капіталізація впала на 80% і відповідно вже не відповідає вимогам до найбільших компаній Туманного Альбіону. Зараз капіталізація London Stock Exchange трохи перевищує 1 млрд. фунтів стерлінгів. Це все ще дозволяє компанії бути складовою ширшого індексу FTSE 250, який переглядають щоквартально.Експерти говорять, що невдачі Лондонської біржі пов’язані з 2-ма головними факторами: кризою, яка вплинула на всіх учасників фінансового ринку, та конкуренцією. У зв’язку з лібералізацією сектору, в Європі з’явилась низка альтернативних майданчиків. Через це обсяг торгів у Лондоні стрімко знижувався в минулому році і з такою ж тенденцією розпочав рік поточний. Аналітики вважають, що за таких обставин London Stock Exchange може ще більше скоротити свою частку на ринку.