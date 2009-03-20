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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вікно в Європу

Фінансові ринки 18:47, 20 березня 2009 274

ЄС офіційно запросив Україну у "Східне партнерство".

Європейський Союз запропонував шістьом пострадянським республікам, в тому числі й Україні, співпрацю в рамках програми "Східне партнерство". Окрім Києва, офіційне запрошення від Євросоюзу отримали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія та Молдова, повідомляє Радіо "Свобода".Відповідне звернення лідери країн-членів ЄС прийняли у п'ятницю, в останній день саміту у Брюсселі. Чи не найгостріші дискусії в ході обговорення серед учасників зустрічі викликало питання про те, чи варто запрошувати у "Східне партнерство" Білорусь. Захід, як відомо, має свої претензії до Мінська що стосуються, зокрема, недотримання прав людини у цій пост-радянській республіці. Програма "Східне партнерство", зазначимо, передбачає тіснішу співпрацю з ЄС, в тому числі спрощений візовий режим та різні торговельні пільги.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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