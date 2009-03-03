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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Виконати умову

08:51, 3 березня 2009 246

Головну умову МВФ Україна виконає.

У квітні-травні уряд перепише бюджет країни і таким чином усуне основну претензію Міжнародного валютного фонду - нереальність кошторису країни. Напередодні Президент, прем’єр, спікер та глава НБУ кілька годин просиділи за закритими для преси дверима і результат таки був. Тимошенко переконали, що держбюджет треба негайно переписувати.Віктор Ющенко (Президент України): "Рівень дефіциту українського бюджету в районі 3% - це той рівень, біля якого можна шукати порозуміння з МВФ."Колективне звернення до Міжнародного валютного фонду перші особи держави підписали вже у понеділок, втім розчерку спікера, як і представника опозиції на документі немає. Їх не влаштовує пункт, в якому, нібито, йдеться про підвищення пенсійного віку.Так чи інакше, а шансів отримати другий транш кредиту в України тепер більше. Представник МВФ в телефонній розмові з Віктором Ющенком, зокрема, запевнив, що єдина спільна позиція прем’єра і Президента позитивно вплине на рішення Міжнародного валютного фонду. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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