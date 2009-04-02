Використання допомоги

Кошти американських платників податків викрадають.

В США відкрито низку справ щодо нецільового або шахрайського використання грошей, які держава надавала компаніям в якості допомоги. Про це повідомили в фінансовому комітеті американського Сенату, який займається наглядом за використанням державних коштів у комерційних структурах. За даними ревізорів, американські компанії - від фінансових до промислових - у вигляді прямих вливань отримали від уряду близько 3 трлн. дол. Сюди входять кошти з TARP (урядової програми з викупу “токсичних активів”), а також інших програм, які втілювали Федрезерв та Федеральна корпорація зі страхування депозитів. Величезні суми прямих вливань звичайно привернули увагу зловмисників, які в час кризи не проти присвоїти державні кошти. За даними ревізорів, найпроблемніша - ситуація з використанням саме урядової програми TARP. По-перше, через широкий спектр розподілу коштів (від рекапіталізації банків до кредитування General Motors та Chrysler). А по друге, через залучення до викупу неліквідних паперів фінансових компаній приватних інвесторів. Деталей розслідувань профільна комісія Сенату наразі не розкриває.