Викрадення

Одеські правоохоронці затримали місцевого викрадача.

Безробітний одесит викрав 18-річну доньку своїх знайомих і вимагав за її звільнення 300 тисяч доларів. Хлопець зустрів дівчину, коли вона йшла до університету, посадив в машину, зв’язав її, відібрав мобільний телефон, сфотографував і надіслав повідомлення до батьків з погрозами і вимогами викупу.Зловмисника вдалось затримати в момент передачі грошей. Чоловік намагався перерахувати 150 тисяч доларів викупу в одному з боксів автомийки. Нині заручниця звільнена, і її життю вже нічого не загрожує. Порушено кримінальну справу, зловмисник затриманий і перебуває у місцевому слідчому ізоляторі.