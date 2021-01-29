Акція 28 січня під стінами Київської міської адміністрації, в якій взяли участь нібито "ошукані інвестори" столичних мікрорайонів "ЖК "Варшавський", "Варшавський Плюс", "Варшавський 2", виявилася фейковою.

Джерело: "Апостроф"

Її мета – дискредитувати одного з найбільших київських девелоперів Stolitsa Group. Головного ж "коментатора" і виконавця акції вирахували реальні інвестори.

Ключовим учасником і "балакучою головою" фейкової акції виявився якийсь Максим Бородін, який на сайті пошуку роботи представлявся "актором" і "шоуменом".



Фейковий інвестор Максим Бородін / Кадр відеорепортажу з фейкової акції

"Власне, про якісь проблеми у ЖК "Варшавський" ніхто до цього ніколи не чув. Частина будинків вже давно здані, а на тих, що будуються, роботи завжди велися за планом і всі графіки витримувалися. Тому ми були чимало здивовані цією "акцією" і в своїй закритій групі вирішили знайти людину, яка найбільше розорялася на камеру. Його швидко впізнали завдяки профілю в інстаграмі.

Ним виявився "музикант і співак", а також "актор і шоумен" Максим Бородін. Щоправда, після того, як ми з ним зв'язалися, його сторінки в соцмережах чомусь дуже швидко ліквідувалися. Втім, залишилися скріни. Зокрема і листування з ним, де він зізнається в обмані", – розповів у телефонному коментарі "Апострофу" один зі справжніх інвесторів на ім'я Сергій.



Фейковим інвестором виявився Максим Бородін / скріншот



Фейковим інвестором виявився Максим Бородін / скріншот

Реальні інвестори зв'язалися з Бородіним, щоб дізнатися, а в якому саме ЖК він, власне, є інвестором та звідки у нього інформація про проблеми у "Варшавського. У розмові Бородін зізнався, що за акцію про проблеми в "Варшавському" йому заплатили, і що він насправді не знав, що своїми заявами дуже сильно обманює людей. Як виявилося, за організацію фейкової акції заплатили йому ще й не дуже добре.



Розмова з Бородіним / Скріншот Розмова з Бородіним / Скріншот

На щастя, інвестори ЖК" Варшавський " люди раціональні, і, перш ніж панікувати, намагаються розібратися в ситуації. Як, наприклад, Юрій Андрєєв, який детально розкрив у себе в фейсбуці механіку фейку про "проблеми" у Stolitsa Group.

"Спостерігаю за, ну, дуже неграмотною антирекламою одного із забудовників столиці. Два тижні тому на новоствореній фейсбук-сторінці з'явилася стаття про припинення будівництва житлових комплексів Stolitsa Group. Щоправда, особливого розголосу у цього фейку не було, крім репосту "новини" на маловідомих новинних сайтах.

Сьогодні була друга спроба посіяти паніку: під КМДА прийшли "ошукані інвестори" ЖК "Варшавський" (щоправда, інвестори якого саме ЖК незрозуміло, адже Варшавський мікрорайон вже повністю побудований, а на етапі будівництва перебуває Варшавський Плюс і Варшавський-2) з плакатами і проханням захистити їх права.



Юрій Андрєєв про фейк / Скріншот

Можна було б і повірити в те, що під КМДА прийшли саме інвестори. Але от "неув'язочка" – самі інвестори, які щодня спілкуються у всіляких онлайн чатах, навіть не підозрювали, що готується якийсь мітинг, а вже тим більше про те, що будівництво зупинилося. Буквально за 15 хвилин пошуків в соціальних мережах і був знайдений головний герой сьогоднішньої вистави – нібито інвестор Максим Бородін – він же актор, музикант, співак.

Розумію, що у акторів зараз дуже туго з роботою, концертів у музикантів немає. Але це ж не привід погоджуватися на таку "роботу". Сам Максим в особистих повідомленнях відповідає, нібито не знав про те, що зупинка будівництва – це неправда. Сторінку в інстаграмі хлопець вже встиг видалити, але скріни то не горять). Антиреклама дуже дешева. Тому виглядає дуже смішно", – пише блогер.

Слід зазначити, що це вже далеко не перша провокація, пов'язана з успішними проєктами, в яких бере участь Stolitsa Group. Раніше ЗМІ повідомляли, як провокатор підкинув у відділ непродовольчих товарів супермаркету NOVUS ялинкові іграшки із забороненою символікою. За цим заняттям його зняли камери відеоспостереження.