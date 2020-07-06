"Слуги народу" на праймеріз обиратимуть найсильнішого кандидата на вибори у мери Києва. Адже наразі всі шанси отримати перемогу є у Віталія Кличка.

Таку думку в програмі "Про головне" на 24 каналі озвучив політолог Тарас Семенюк. За його словами, сильним кандидатом від "слуг народу", який може позмагатись з Кличком, є головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До слова Вибори мера Києва: хто може йти від "Слуги народу"

"Чому багато шансів в Ляшка, бо люди бачать його в ділі зараз. Ляшко пройшов щабель від найнижчої посади до найвищої, тобто він знає цю ієрархію. Плюс мер – це менеджерська посада, мер Києва – це питання господарки, інфрастрктури. Ляшко в принципі непоганий кандидат, який зміг би позмагатись з Кличком", – зазначив він.

Проти Кличка треба виставляти сильного кандидата, адже Кличко зараз, згідно з соціологією, є лідером. Він має всі шанси, щоб перемогти на виборах знову. Вибори мера і президента дуже відрізняються, бо люди в більшості випадків ставлять на того, хто вже обіймав цю посаду раніше. Бо в місті краще видно, що зроблено, а що ні,

– пояснив Семенюк.

За його словами, в Києві за останній час відблось багато змін, але без скандалів теж не обійшлось. Кличку неодноразово закидали скандальні забудови, проте, за це голосує міська рада, а він не має коаліції в міській раді.

Важливо. Згідно з Конституцією, вибори в органи місцевого самоврядування в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 числа.

"Я вважаю, що майбутній мер має мати коаліцію в міській раді, аби могти зреалізувати свою політику та програму", – додав політотолог.

Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Тарас Семенюк про вибори мера Києва: дивіться відео