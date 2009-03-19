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Викуп облігацій

15:15, 19 березня 2009 172

Федеральна резервна система США заявила про готовність викупити довготермінові держоблігації на загальну суму 300 млрд. дол.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на заяву Центробанку після завершення засідання його комітету з операцій на відкритому ринку. Очікується, що інвестиції у казначейські боргові папери триватимуть протягом півроку і насамперед мають допомогти стабілізувати ситуацію на кредитних ринках. Окрім викупу держоблігацій, регулятор розглянув низку інших важливих питань. Зокрема було ухвалено рішення про збільшення вливань у ринок нерухомості. Регулятор збільшить свої інвестиції в іпотечні цінні папери ще на 750 млрд. дол., таким чином загальні витрати американського центробанку на цей сектор складуть 1 трильйон 250 млрд. дол. Окрім цього, ФРС вирішила залишити облікову ставку на попередньому рівні 0-0,25% річних.Зазначимо, рішення регулятора вкласти 300 млрд. дол. у державні боргові папери стало несподіваним для ринку. Одразу після відповідної заяви котирування на заокеанському фондовому ринку різко взяли курс угору. В зеленій зоні торги завершились для ключових американських індексів. Однак, для долара заява ФРС стала менш позитивною. Експерти вважають, що для реалізації вартісних планів зі стабілізації кредитного та іпотечного ринків, Федрезерву доведеться провести емісію долара. Це одразу знизило курс "вічнозеленого" на міжнародному валютному ринку.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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