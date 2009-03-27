Викуп облігацій

Європейський Центральний банк може розпочати вливання капіталу на ринок.

За повідомленням віце-президента ЄЦБ Лукаса Пападемоса, регулятор розглядає можливість викупу боргових цінних паперів емітованих європейськими компаніями. Цей крок, насамперед, має забезпечити притік нового кредитного капіталу до компаній та збільшити їхню ліквідність. Однак, остаточного рішення стосовно інтервенцій такого типу в Центробанку ще не ухвалили.Зазначимо, фінансові регулятори розвинених держав світу вже вдаються до фінансових вливань в економіку. Схожі заходи проводили в американському Федрезерві, банку Японії, Центробанках Великобританії та Швейцарії. Експерти говорять, що вихід ЄЦБ на ринок корпоративних облігацій може мати позитивний результат, з огляду на нестачу фінансових ресурсів у європейських компаніях. Однак, в зоні євро такі дії регулятора можуть зіткнутися з проблемою міждержавних розбіжностей.