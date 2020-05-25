Villa Krim першою в Україні використала функцію доповненої реальності для свого вина

Виробник ТМ Villa Krim першим в Україні використав інноваційну технологію доповненої реальності для своєї нової колекції вин!

Скористатися функцією доповненої реальності може будь-який власник смартфона, придбавши одну з пляшок Appetite Collection. Інноваційна розробка мати розважально-пізнавальний характер і покликана полегшити споживачеві вибір вина до його індивідуального меню.

Скористатися функцією доповненої реальності досить просто:

За допомогою смартфона скануєте QR код з етикетки. Це можна зробити за допомогою Viber (натисніть на вкладку "ще" і в правому верхньому куті побачите значок QR коду). Завантажуєте додаток "Віртуальний сомельє". Відкриваєте додаток, наводите камеру на етикетку і...

Італієць Луїджі, який є одним з провідних фахівців Італії в питаннях виноробства і створення смаків, зі знанням справи познайомить вас з особливостями поєднання вина і їжі, розповівши про те, на що варто звернути увагу і чому саме дана позиція Villa Krim найкраще гармонує з тією чи іншою стравою.

Луїджі Антоніо, фахівець зі створення смаків: "Коли в Villa Krim мені запропонували співпрацю, ідея мені сподобалася, адже з одного боку вино і їжа створені для того, щоб доповнювати і посилювати відчуття від насолоди одне одним, з іншого боку – навіть не кожен професійний сомельє вміє грамотно обирати вдалі поєднання, що вже говорити про людей, які не розбираються в сортах винограду і тонкощах букета. Їм потрібна допомога і я радий її надати".

Крім короткого лікбезу, функція доповненої реальності пропонує ще пройти захоплюючий тест на здібності до мистецтва сомельє, що теж досить цікаво. Лідер зобов'язаний бути першопрохідцем, в Villa Krim цей принцип давно засвоїли і вдало застосовують, що в черговий раз підтверджує впроваджена інновація. Напевно, незабаром естафету підхоплять і інші бренди, але Villa Krim все одно запам'ятаються, як перші!