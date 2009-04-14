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Вілла Оділь Нолль

Дизайн 09:20, 14 квітня 2009 481

За цими залізними воротами схований таємний скарб.

Дім Оділь Нолль, доньки скульптора та дизайнера Александра Нолля. У будинку безліч скульптур її покійного батька. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Я вирішила подбати про твори мого батька та впевнитись, що про них не забули. Я роблю це вже понад 30 років із пристрастю та відданістю." Меблі та скульптури з тропічного дерева є частиною дизайну інтер’єру. Здається, що тут немає нічого незвичайного, але ці речі з м'якими, заокругленими формами разом з напівабстрактними скульптурами коштують кількасот тисяч євро. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Це все, чим я коли-небудь володіла. Я завжди жила тут та використовувала цей стіл і крісла. Вони завжди були в будинку. Я сентиментально прив'язана до цих меблів, адже бачила, як мій батько працював над ними, як він інколи страждав, особливо, коли створював скульптуру. Дуже важко бути творчим… Меблі теж треба було проектувати і працювати над ними." Унікальне вміння Александра Нолля робити меблі, які виглядають як скульптури, зачарувало модельєра одягу Вольфганга Йопа. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Йоп був поціновувачам Нолля багато років. Два роки тому він організував велику виставку в Берліні. Він приїхав сюди та забрав усі меблі. Абсолютно все: столи, крісла, скульптури… Цей дім був повністю порожнім." Цінність робіт Нолля постійно зростає, але Оділь добре дбає про них. Їй важко віддавати сімейні реліквії. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Мені доводиться змушувати себе віддавати речі в музеї чи у фонди. Але там про них добре дбають, отож я повністю задоволена. Але все одно мені дуже важко віддавати якусь річ, адже вона завжди була поруч." Є речі, які Оділь ніколи не віддасть. До прикладу, цей піднос, який її батько вирізав із трояндового дерева під час вихідних. Чи це крісло… Ніхто не хотів його купувати на ранніх виставках. Зараз же воно коштує 400 тис. євро. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Це крісло зроблене із середини стовбура червоного дерева та видовбане вручну за допомогою молотка та долота. Усі ці форми повністю створені вручну." Здається, що час тут неначе зупинився. Черепасі, яка колись належала батьку Оділь, вже 70 років. Студія залишилась точно такою, якою її залишив Александр Нолль після своєї смерті майже 40 років тому. Оділь Нолль (донька скульптора Александра Нолля): "Із цього стовбура він хотів вирізати скульптуру завбільшки з людину. Він вже намалював перші лінії. До цього він ніколи ще не працював із скульптурами таких розмірів. Але, зрештою, так і не знайшов часу для неї. Він був дуже змучений та безсилий. Цей стовбур стоїть тут вже понад 30 років." І, на кінець, маленька підказка для поціновувачів Нолля, які не можуть собі дозволити викласти кругленьку суму - Александр також був художником. Його картини ще не оприлюднили, але хто зна, можливо, одного дня вони теж коштуватимуть чимало.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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