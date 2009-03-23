Брюс Вілліс одружився!

54-річний актор цими вихідними офіційно оформив свої стосунки з 22-річною моделлю Еммою Хемінґ - зіркою рекламної кампанії спідньої білизни Victoria's Secret. Саме ж вінчання молодята влаштували на одному з островів на Карибах. Не пропустили таке свято й колишня дружина “міцного горішка”, - акторка Демі Мур, - разом із своїм новим чоловіком Ештоном Катчером. Відвідали церемонію й доньки Вілліса - 20-річна Румор, 17-річна Скаут та 15-річна Таллула Белль.Про весілля Вілліса та Хемінґ пресі стало відомо ще минулого тижня. Щоправда, тоді представники актора відмовилися коментувати ситуацію на камеру... Нагадаємо, з колишньою дружиною Вілліс одружився 1987 року. Їхній шлюб тривав 13 років. Сьогодні обоє підтримують дружні стосунки.