Вимагали хабара від ветерана АТО з інвалідністю: деталі історії

Петро Олексюк пройшов війну. Торік був тяжко поранений, тоді лікарі ледве врятували бійцеві ногу. А через деякий час уже інші лікарі почали вимагати від нього хабаря – більше 40-ка тисяч гривень. І це за те, щоб оформити інвалідність.

Ветеран Петро Олексюк поскаржився в СБУ. Медиків впіймали, а гроші вилучили. Зараз їм обирають запобіжний захід. Вони, до речі, своєї вини не визнають.

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На лаві підсудних медики Центральної військово-лікарської комісії Міноборони.

42 тисячі 600 гривень – таку суму підозрювані начебто вимагали від бійця 90-го батальйону Петра Олексюка за довідку про інвалідність. Гроші попросили в батька ветерана АТО. "Йому на листку написали та й все. Прозвучала фраза "американських". І листочок згорнули. Батько вийшов", – сказав Олексюк.

Таке нахабство терпіти Петро не став, одразу звернувся до Служби безпеки України. Правоохоронці не забарилися, почали підготовку до спецоперації і одразу вивели хабарників на чисту воду. Вже в суді підозрювані виправдовуються, мовляв, гроші, які в них знайшли, належали їм.



Суд над лікарями-хабарниками

Петро Олексюк отримав поранення 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 йому відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. Тоді чоловіку запропонували лише єдиний варіант – ампутація. Але завдяки волонтерам – він крокує власними ногами. Операція коштувала мільйон гривень. Травму, з якою йому не хотіли давати інвалідність, показує на суді.

Під час обшуків виявили, що Петро не єдиний хто постраждав.

Було виявлено також грошові кошти у сумі приблизно 130 тисяч доларів США, а також ще близько 20 папок справ учасників АТО, присвоєні їм відповідні групи інвалідності до кожної з яких було прикріплено конверти з грошовими коштами. Це додатково свідчить про системне вимагання та отримання неправомірної вигоди даними посадовцями,

– відповів перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №5 Антон Єфімов.

Прокурори вимагають обрати підозрюваним запобіжний захід у виглядів двох місяців тримання під вартою. Натомість адвокати медиків просять, аби їхніх підопічних відпустили під особисте зобов'язання або ж присудили домашній арешт.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що лікарі-посадовці ЦВЛК МОУ та Медико-соціальної експертної комісії №1 Києва намагалися отримати хабара від бійця 90-го батальйону 81-ї бригади Петра Олексюка з позивним "Тигр") та його батька Павла Олексюка з позивним "Алєкс", які разом служили на фронті.

Хто такий Петро Олексюк?Це ветеран АТО, який отримав поранення у боях на Донбасі 9 травня 2017 року. Вибухом забороненої російської міни ПМН-2 бійцеві відірвало п’яту, розтрощило кістки правої ноги та ступні. У державних шпиталях чоловікові запропонували лише один варіант – ампутацію. Проте завдяки волонтерам Петро отримав шанс стояти на своїх ногах, розпочавши біотех-реабілітацію.